Стеклопластиковая арматура

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Стеклопластиковая арматура

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 29 янв 2023, 06:10

Стеклопластиковая арматура намного легче арматуры из черной стали, но при этом очень упругая. Он также требует меньшего количества бетонного покрытия, что позволяет изготавливать филигранные бетонные элементы. Еще одним преимуществом является особенно низкая теплопроводность. Благодаря своим уникальным свойствам и универсальности стеклопластиковая и композитная арматура широко применяется на больших строительных площадках так и при гражданском строительстве. Где заказать стеклопластиковую арматуру напрямую от производителя с доставкой по все России подробнее тут http://msk.tforums.org/viewtopic.php?f=19&t=40688


cossotectsuvwyi95
Знаток
 
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group