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Стеклопластиковая арматура cossotectsuvwyi95 » 29 янв 2023, 06:10 Стеклопластиковая арматура намного легче арматуры из черной стали, но при этом очень упругая. Он также требует меньшего количества бетонного покрытия, что позволяет изготавливать филигранные бетонные элементы. Еще одним преимуществом является особенно низкая теплопроводность. Благодаря своим уникальным свойствам и универсальности стеклопластиковая и композитная арматура широко применяется на больших строительных площадках так и при гражданском строительстве. Где заказать стеклопластиковую арматуру напрямую от производителя с доставкой по все России подробнее тут http://msk.tforums.org/viewtopic.php?f=19&t=40688



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 216 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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