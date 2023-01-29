Стеклопластиковая арматура
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Стеклопластиковая арматура
Стеклопластиковая арматура намного легче арматуры из черной стали, но при этом очень упругая. Он также требует меньшего количества бетонного покрытия, что позволяет изготавливать филигранные бетонные элементы. Еще одним преимуществом является особенно низкая теплопроводность. Благодаря своим уникальным свойствам и универсальности стеклопластиковая и композитная арматура широко применяется на больших строительных площадках так и при гражданском строительстве. Где заказать стеклопластиковую арматуру напрямую от производителя с доставкой по все России подробнее тут http://msk.tforums.org/viewtopic.php?f=19&t=40688
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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