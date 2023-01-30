Герметичность дома – куда может уходить тепло? По мнению специалистов по проверке герметичности, чаще всего протечки возникают по периметру окон и дверей, а также в местах прохождения труб через перегородки и балконы. В настоящее время все более популярной услугой становится проверка герметичности и измерение тепловизионной камерой. Многие знают, сколько тепла может уйти через окна, двери и балконы. Утечка тепла из здания – это одновременные финансовые потери для каждого проживающего. С другой стороны, герметичные здания, помимо низких расходов на отопление и охлаждение, также гарантируют довольно высокий комфорт в использовании и микроклимат для прибывающих в доме.
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