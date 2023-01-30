cossotectsuvwyi95 » 30 янв 2023, 16:35

Людям, находящимся в зданиях, оптимальная температура и влажность воздуха нужны для лучшего самочувствия вне зависимости от времени года и здоровья. Осенью и зимой постройка должна защищать их от холода, а весной и летом от жары. Для этого здание должно быть не только герметичным, но и защищенным от проникновения тепла через его перегородки стены и балконы. Давайте Вернемся на минутку к обычному термосу. Трудно представить человеку более теплоизолирующий объект среди известных нам из обычной повседневной жизни. И все же, горячий чай, налитый в термос, будет только теплым через несколько часов, а еще через большее время полностью остынет. По понятным причинам здание будет терять или впитывать извне летом тепло быстрее, чем термос. Стоит сделать все, чтобы свести к минимуму теплопередачу.

Герметичность дома – куда может уходить тепло? По мнению специалистов по проверке герметичности, чаще всего протечки возникают по периметру окон и дверей, а также в местах прохождения труб через перегородки и балконы. В настоящее время все более популярной услугой становится проверка герметичности и измерение тепловизионной камерой. Многие знают, сколько тепла может уйти через окна, двери и балконы. Утечка тепла из здания – это одновременные финансовые потери для каждого проживающего. С другой стороны, герметичные здания, помимо низких расходов на отопление и охлаждение, также гарантируют довольно высокий комфорт в использовании и микроклимат для прибывающих в доме.

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