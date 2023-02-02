cossotectsuvwyi95 » 02 фев 2023, 02:07

Ремонт квартиры «Под ключ» — т.е. сделана так, что в ней сразу можно заезжать и жить. Стены, входные и межкомнатные двери, окна и подоконники, оштукатуренные и готовые к покраске стены или под обои, стяжка пола, инсталляции: вентиляция, вода и канализация, отопление и электричество включая монтаж розетки. Стоит ли доверить отделку квартиры квалифицированным специалистам? Окупается ли это? Достойная ремонтно-отделочная компания должна иметь отличную репутацию, соблюдает сроки, гарантировать качество работ. Ремонтная бригада, выполняющая весь проект, не сдастся в середине проекта, при этом вынуждая вас искать других специалистов, что приводит к переносу даты долгожданного переезда. Часто это конкретно означает необходимость арендовать квартиру на более длительный срок и увеличивает расходы.

Вам необходимо сделать ремонт в квартире? Рекомендую обратиться в компанию Ремонтофф – это добросовестная компания которая выполняет комплексный ремонт квартир в Москве под ключ, рассчитать стоимость ремонта Вы можете на сайте https://remontoff-moskva.ru/. Услуга предоставляется очень слаженной командой, совместно реализовавшей множество проектов. В состав команды входят: архитектор и, конечно же, ремонтная бригада. Они работают вместе в течение многих лет и образуют слаженную команду, которая может работать вместе в течение долгого времени. Работают только по договору и гарантируют безупречное качество работы!