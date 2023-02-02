Где можно получить лицензию СРО в Казани?
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Где можно получить лицензию СРО в Казани?
Всем привет! Как можно быстро получить лицензию СРО в Татарстане? Заранее благодарю
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Где можно получить лицензию СРО в Казани?
Наша фирма обращалась в компанию СРО Казань, за получением допуска СРО. Работают они давно, помогают с оформлением документов, консультируют. Обращались к ним летом, сделали все оперативно и лицензия сро была у нас через несколько дней на руках
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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