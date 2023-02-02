Где можно получить лицензию СРО в Казани?

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Где можно получить лицензию СРО в Казани?

Новое сообщение natad820 » 02 фев 2023, 12:02

Всем привет! Как можно быстро получить лицензию СРО в Татарстане? Заранее благодарю


natad820
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Re: Где можно получить лицензию СРО в Казани?

Новое сообщение MilaTim25 » 02 фев 2023, 15:23

Наша фирма обращалась в компанию СРО Казань, за получением допуска СРО. Работают они давно, помогают с оформлением документов, консультируют. Обращались к ним летом, сделали все оперативно и лицензия сро была у нас через несколько дней на руках
MilaTim25
Писатель
 
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