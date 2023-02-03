cossotectsuvwyi95 » 03 фев 2023, 16:33

Напыляемая изоляция пенополиуретаном уже немало лет довольно распространена фактически во всем мире. Неудивительно, потому что на сегодняшний день это считается самой эффективной технологией изоляции. Пенополиуретан имеет отличные изоляционные свойства являются прямым следствием структуры пенопласта как пористого материала, который содержит систему открытых и закрытых ячеек. Благодаря очень низкому коэффициенту теплопроводности он хорошо подходит в качестве теплоизоляции для различных применений. Пена также характеризуется очень низким коэффициентом водопоглощения. Благодаря этой особенности его применяют, в том числе, для гидроизоляции фундаментов, террас и других поверхностей.

Напыляемая изоляция пенополиуретаном, которая наносится под давлением, на сегодняшний день считается наиболее эффективной технологией изоляции и теплоизоляции. Ищите услуги по утеплению напыляемым пенополиуретаном? Компания «Termostroy-DIVA» оказывает качественные услуги по теплоизоляции и гидроизоляции объектов пенополиуретаном ППУ. Сайт компании здесь https://termostroy-diva.ru/ Цены на работы, включая стоимость материалов тут https://termostroy-diva.ru/our-prices/