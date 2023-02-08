Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!
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Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!
Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором! Посоветуйте, пожалуйста, ссылки на публикации!
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Re: Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!
Здесь https://dzen.ru/a/XdtsulpF-meTSxMR прочитаете профессиональную статью и посмотрите видеообзор о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором и рекомендациями по подбору цветовой гаммы! Только благодаря этой информации у меня самого все получилось идеально! Мне очень нравится и окружающие теперь тоже заинтересовались таким способом обработки!
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!
Напишите, дам консультацию.
- tolkant
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 мар 2023, 23:34
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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