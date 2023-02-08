Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!

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Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!

Новое сообщение Lenchik » 08 фев 2023, 15:12

Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором! Посоветуйте, пожалуйста, ссылки на публикации!


Lenchik
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Re: Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!

Новое сообщение MilaTim25 » 09 фев 2023, 08:08

Здесь https://dzen.ru/a/XdtsulpF-meTSxMR прочитаете профессиональную статью и посмотрите видеообзор о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором и рекомендациями по подбору цветовой гаммы! Только благодаря этой информации у меня самого все получилось идеально! Мне очень нравится и окружающие теперь тоже заинтересовались таким способом обработки!
MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Ищу профессиональную статью о цветной кладочной смеси для кирпича с полным разбором!

Новое сообщение tolkant » 04 мар 2023, 23:41

Напишите, дам консультацию.
tolkant
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 мар 2023, 23:34
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