cossotectsuvwyi95 » 08 фев 2023, 16:31

3д ограждения отличаются собственной прочной конструкцией и высокой эстетичностью. Их особенностью является горизонтальное трехмерное V-образное тиснение, они отличаются от другой, тоже довольно популярной системы – простых панельных 2д заборов. Применение 3д заборов: ограждение частных владений, общественных зданий, детских площадок, промышленных зон, складов и т.д. Панели заборов 3д изготавливаются из толстой жесткой стальной проволоки диаметром 3,2, 4 или 5 мм. Проволока, соединенная вертикально и горизонтально, образует различные ячейки размером 200 х 50 мм или 200 х 75 мм.

Все панели 3д забора имеют общую ширину 250 см. Перед покупкой не забудьте тщательно измерить периметр территории и выбрать подходящее количество пролетов. Не забудьте про необходимость столбов и хомуты, которые необходимы для сборки забора. Монтаж забора из 3д панелей. Такой забор отлично подойдет для самостоятельной сборки своими руками. Кроме пролетов нужно приобрести стальные стойки и дополнительную фурнитуру – монтажные хомуты начальные, угловые и промежуточные или зажимы. Монтировать 3д забор можно всего двумя способами — на фундамент или прямо над землей прикрепляя их только к столбам. В обоих случаях стоит предварительно должным образом подготовить участок – очистить его и при надобности выровнять. Далее нужно приступать к рытью ям под столбы или фундаменты. Столбы, помещенные в отверстия, должны быть точно выровнены и залиты бетоном. Через определенное время можно переходить к собственно сборке, заключающейся в стыковке панелей и их прикреплении к стойкам.

Для 3д-панелей забора совет сразу закажите совместимую калитку и въездные ворота. Данные элементы в панельном варианте отлично сочетаются со всем забором, и при этом стоят значительно дешевле, чем другие решения похожего типа. Калитки и щитовые ворота дополнительно заключены в очень прочные стальные рамы. Въездные ворота доступны всего в двух вариантах - распашные или раздвижные, которые могут быть оснащены приводом для автоматического открывания. 3д панели для забора – это один из самых экономичных способов ограждения участка, окончательная цена также зависит от самой высоты панелей. Не знаете где купить 3д забор от производителя? В этом разделе https://urres.ru/catalog/ograzhdeniya_iz_3d_paneley/ вы найдете все нужное для установки современного, надежного и долговечного 3д ограждения. Огромный выбор 3д ограждений эконом и премиум класса и столбов собственно для их монтажа.