Мебель из бетона

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Мебель из бетона

Новое сообщение Simovich » 15 фев 2023, 23:03

Как выглядит мебель из бетона на улице?


Simovich
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Мебель из бетона

Новое сообщение Davidos » 16 фев 2023, 00:32

С начало узнайте больше интересного об уличной мебели из бетона https://pillars.ru/ulichnaya-mebel-iz-betona/ сейчас можно такие элементы встретить в парке, и они должны быть надёжными. Увидеть бетонную мебель можно по периметру аллей, на площадях, возле торговых центров. Везде такая мебель играет важную роль к комфорте людей.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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