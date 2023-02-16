cossotectsuvwyi95 » 16 фев 2023, 16:37

Еще некоторое время назад септики делали из бетонных колец. Который врывался в землю. В наше время его легко можно купить, он обычно из пластика. Оба решения имеют свои преимущества и недостатки, поэтому перед принятием окончательного решения стоит внимательно с ними ознакомиться, потому что, к сожалению, такие вложения будут дорогими. В наше время никто уже не хочет делать септик из бетонных колец, потому что это дешевое решение, но все равно в итоге ущербное. Стыки кругов пропускают примеси, которые впитываются в почву. Гораздо лучшим является герметичные недорогие септики, который изготавливают многие фирмы, а также можно купить уже готовые. Рекомендую к покупке септики для частного дома и дачи у производителя септиков "ДКС" в Москве. Покупка септиков с монтажом "под ключ" без каких-либо посредников, напрямую от производителя септиков. Заказать септик от компании ДКС можно тут https://dks-septiki.ru/uslugi/bioseptik-dlya-kottedzha/ Телефон компании: +74955045429

Пластиковый септик и биостанции имеют множество преимуществ, поэтому на него стоит обратить внимание. Самым главным достоинством, наверное, будет то что он полностью герметичен. Еще одним важным преимуществом является относительно невысокая стоимость, что часто является главной причиной выбора подобного септика. Герметичные пластиковые септики в которые можно безопасно собирать бытовые сточные воды, так же популярны, как и например экологические очистные сооружения. Благодаря высокому качеству материалов, из которых они изготовлены, владельцам не приходится беспокоиться о просачивании грязных сточных вод в окружающий грунт. Нет и проблемы, которая десятки лет сопровождает людей, которые пользуются септиками, – неприятного запаха, распространяющегося вокруг.

Если говорить об станции биологической очистки — это специализированное сооружение, в которое попадают сточные воды и в итоге очищаются анаэробными бактериями. Благодаря чему достигается глубокая очистка сточных вод. Вода на выходе очищается до 98%, а например на выходе из пластикового септика – всего лишь до 70%. Но тут есть такой нюанс, что станции биологической очистки стоят заметно дороже.