Пластиковый септик и биостанции имеют множество преимуществ, поэтому на него стоит обратить внимание. Самым главным достоинством, наверное, будет то что он полностью герметичен. Еще одним важным преимуществом является относительно невысокая стоимость, что часто является главной причиной выбора подобного септика. Герметичные пластиковые септики в которые можно безопасно собирать бытовые сточные воды, так же популярны, как и например экологические очистные сооружения. Благодаря высокому качеству материалов, из которых они изготовлены, владельцам не приходится беспокоиться о просачивании грязных сточных вод в окружающий грунт. Нет и проблемы, которая десятки лет сопровождает людей, которые пользуются септиками, – неприятного запаха, распространяющегося вокруг.
Если говорить об станции биологической очистки — это специализированное сооружение, в которое попадают сточные воды и в итоге очищаются анаэробными бактериями. Благодаря чему достигается глубокая очистка сточных вод. Вода на выходе очищается до 98%, а например на выходе из пластикового септика – всего лишь до 70%. Но тут есть такой нюанс, что станции биологической очистки стоят заметно дороже.