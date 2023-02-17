Заказчик должен быть в курсе всех будущих процессов. Оперативно реагируя на все запросы со стороны исполнителей: архитекторов, строителей, инженеров и т.д. они выступают связующим звеном проекта для достижения наилучшего результата.
Строительство дома по индивидуальным проектам
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Строительство дома по индивидуальным проектам
Если у вас существует своя идея архитектуры и планировки своего загородного дома, для Вас могут спроектировать или внесут правки в типовой проект архитекторы компании «Избруса». Организуют предварительную встречу с архитектором, в самое удобное, для вас время, для обсуждения деталей. Сайт компании где Вы сможете заказать архитектурный проект https://izbrusa.ru/ Дома из клееного бруса посмотреть можно здесь https://izbrusa.ru/product/doma-iz-kleenogo-brusa/
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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