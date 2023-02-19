cossotectsuvwyi95 » 19 фев 2023, 16:30

Существует много видов древесины, из которых строятся дома — от традиционных цельных бревен до клееного бруса. Дома из клееного бруса обладают рядом преимуществ, которых нет у других видов: это и высокие теплоизоляционные свойства, постоянные эстетические свойства, клееный брус не трескается и большая долговечность. Для производства клееного бруса нужны современные технологии и доступ к самой качественной древесине, по этой причине и стоимость на это строительный материал не низкая. Бревенчатые дома имеют множество преимуществ. В них благотворный для здоровья микроклимат, они достаточно быстро возводятся и внешне очень красивы.

Для производства клееного бруса необходимы современные технологии. Сам процесс изготовления начинается с распила бревен вдоль на доски. Затем материал сушат в камере или на воздухе до достижения нужной влажности – ниже 19%. Затем доски сортируются, строгаются и соединяются друг с другом с помощью специального водостойкого клея на гидравлическом прессе. После склеивания досок брус проходит через профилировочный станок, который придает ему профиль. Последним этапом является нарезка балок до нужного размера. Подготовленная таким образом древесина отлично подходит для домов, построенных из клееного бревна. Благодаря подготовленному таким образом материалу, дома из клееного бруса отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Заинтересовали дома из клееного бруса? Хотели бы построить свой дом из клееного бруса? Обратите свое внимание на компанию EXIMA которая занимается строительством домов из клееного бруса под ключ в СПб и Ленинградской области. Они используют многолетний мировой опыт производства, что гарантирует высокое качество построенного дома из бруса и его долговечность, по этой причине я их рекомендую. Вы можете выбрать типовой проект для дома из каталога проектов или заказать индивидуальный вариант дома на сайте https://skwl.ru/