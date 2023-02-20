Как получать максимальный доход от инвестиций в недвижимость

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Как получать максимальный доход от инвестиций в недвижимость

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 20 фев 2023, 14:25

Недвижимость – традиционно один из самых востребованных сегментов инвестиционного рынка. Так, в России в 2021 году инвестиции в коммерческую недвижимость выросли на 32%. В 2022 году этот тренд подкрепился еще геополитическими событиями, которые привели к повышенному спросу на объекты определенных сегментов. О том, почему выгодно инвестировать в недвижимость и как получать стабильно высокий доход от вложенных средств, рассказывает Константин Андреевич Конов – основатель компании YOUKON. Читайте в статье Как получать максимальный доход от инвестиций в недвижимость: советы от Константина Конова https://www.klerk.ru/materials/2022-11-16/kak-poluchat-maksimalnyy-dohod-ot-investiciy-v-nedvizhimost-sovety-ot-konstantina-konova/


cossotectsuvwyi95
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Сообщения: 235
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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