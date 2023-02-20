Популярностью сегодня пользуется теплый плинтус Mr.Tektum. У такого теплого плинтуса имеется ручная регулировка мощности до 400 Вт/м с сохранением функции защиты от «накрытия» и перегрева прибора. Данный нагревательный элемент дает возможность увеличить мощность теплого плинтуса, сохраняя при этом термобезопасность прибора. Сокращает при этом расходы на энергоресурсы на 30%. Более подробно про плинтусное отопление Mr.Tektum, как это работает, виды «Теплого плинтуса» а так же как заказать на сайте https://aldengroup.ru/
Теплый плинтус Mr.Tektum
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Теплый плинтус Mr.Tektum
Утепление гостиной – непростая задача. Для создания самых благоприятных и комфортных условий для жизни в собственном гнездышке многие люди устанавливают систему подогрева пола. Домовладельцы покупают и устанавливают теплые полы или теплый плинтус. Каждый из них доступен на рынке и имеет огромное количество существенных преимуществ. Теплыми полами называют специальную систему отопления, поддерживающую воздушное отопление многоквартирного дома. Имеются несколько разновидностей данного покрытия. Домовладельцы могут выбрать например электрический или водяной теплый пол.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 235
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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