cossotectsuvwyi95 » 20 фев 2023, 15:57

Утепление гостиной – непростая задача. Для создания самых благоприятных и комфортных условий для жизни в собственном гнездышке многие люди устанавливают систему подогрева пола. Домовладельцы покупают и устанавливают теплые полы или теплый плинтус. Каждый из них доступен на рынке и имеет огромное количество существенных преимуществ. Теплыми полами называют специальную систему отопления, поддерживающую воздушное отопление многоквартирного дома. Имеются несколько разновидностей данного покрытия. Домовладельцы могут выбрать например электрический или водяной теплый пол.

Популярностью сегодня пользуется теплый плинтус Mr.Tektum. У такого теплого плинтуса имеется ручная регулировка мощности до 400 Вт/м с сохранением функции защиты от «накрытия» и перегрева прибора. Данный нагревательный элемент дает возможность увеличить мощность теплого плинтуса, сохраняя при этом термобезопасность прибора. Сокращает при этом расходы на энергоресурсы на 30%. Более подробно про плинтусное отопление Mr.Tektum, как это работает, виды «Теплого плинтуса» а так же как заказать на сайте https://aldengroup.ru/