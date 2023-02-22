cossotectsuvwyi95 » 22 фев 2023, 13:52

Руководитель компании YOUKON Конов Константин Андреевич — признанный эксперт в сфере коммерческой недвижимости. Конкретно Созданная им организация — это полноценная экосистема, которая объединяет профильных экспертов с самыми широкими компетенциями. Компания помогает и дает возможность инвестору сильно сократить путь от собственной идеи до ее полного воплощения, избежав при этом ошибок, излишних затрат времени и финансов.

В статье будет рассказано, как Константин Андреевич Конов стал экспертом по московской недвижимости, с чего собственно начиналась его карьера и каковы основные достижения https://rcmm.ru/press-relizy/60415-biografija-konstantina-konova.html