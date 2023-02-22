В статье будет рассказано, как Константин Андреевич Конов стал экспертом по московской недвижимости, с чего собственно начиналась его карьера и каковы основные достижения https://rcmm.ru/press-relizy/60415-biografija-konstantina-konova.html
Константин конов недвижимость
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Константин конов недвижимость
Руководитель компании YOUKON Конов Константин Андреевич — признанный эксперт в сфере коммерческой недвижимости. Конкретно Созданная им организация — это полноценная экосистема, которая объединяет профильных экспертов с самыми широкими компетенциями. Компания помогает и дает возможность инвестору сильно сократить путь от собственной идеи до ее полного воплощения, избежав при этом ошибок, излишних затрат времени и финансов.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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