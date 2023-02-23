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Алмазная буровая установка cossotectsuvwyi95 » 23 фев 2023, 18:52 Алмазная буровая установка — это электроинструмент, используемый для работы в мастерских или на профессиональных строительных площадках, который используется для сверления твердых материалов, например, природного камня, асфальта, армированного бетона, огнеупорных материалов и т. д. Купить установку алмазного бурения а так же алмазные коронки рекомендую в компании ООО "ЕВРОРЕСУРС" – Которая специализируется на профессиональном строительном оборудовании и инструментах. Подробнее про алмазные буровые установки и алмазные коронки здесь http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=7656349



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 240 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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