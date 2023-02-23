Алмазная буровая установка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Алмазная буровая установка
Алмазная буровая установка — это электроинструмент, используемый для работы в мастерских или на профессиональных строительных площадках, который используется для сверления твердых материалов, например, природного камня, асфальта, армированного бетона, огнеупорных материалов и т. д. Купить установку алмазного бурения а так же алмазные коронки рекомендую в компании ООО "ЕВРОРЕСУРС" – Которая специализируется на профессиональном строительном оборудовании и инструментах. Подробнее про алмазные буровые установки и алмазные коронки здесь http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=7656349
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
-
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14