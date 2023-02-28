Где заказать автоматические распашные ворота в Красноярске?
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Где заказать автоматические распашные ворота в Красноярске?
Всем привет! Где в Красноярске можно заказать автоматические распашные ворота? Поделитесь контактами
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Где заказать автоматические распашные ворота в Красноярске?
Заказывала автоматические ворота в компании Ханлер. Цены у них более менее приемлемые, а качество достойное. Механизмы все работают, уже несколько лет, пару раз только смазывали и все. Контактами не поделюсь, уже не сохранились, но их можно найти на странице krsk.hanler.ru
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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