Где заказать автоматические распашные ворота в Красноярске?

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Где заказать автоматические распашные ворота в Красноярске?

Новое сообщение MilaTim25 » 28 фев 2023, 21:45

Всем привет! Где в Красноярске можно заказать автоматические распашные ворота? Поделитесь контактами


MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Где заказать автоматические распашные ворота в Красноярске?

Новое сообщение natad820 » 01 мар 2023, 00:10

Заказывала автоматические ворота в компании Ханлер. Цены у них более менее приемлемые, а качество достойное. Механизмы все работают, уже несколько лет, пару раз только смазывали и все. Контактами не поделюсь, уже не сохранились, но их можно найти на странице krsk.hanler.ru
natad820
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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