alexandrff » 06 мар 2023, 14:42

Во многих отечественных фильмах и сериалах в квартирах и офисах стены и потолок без отделки. Окна, двери и пол нормальные, а стены и потолок не тронуты, не отремонтированы. Сейчас многие покупают квартиры с нулевым циклом, а потом сами делают ремонт. Может, это такой ремонт или стиль ремонта, не вредно ли для здоровья? Где-то читал, что, через бетон и кирпичи в комнаты проникает цементная пыль, которой приходится дышать, поэтому рекомендуют красить или покрывать лаком.