Ремонт без отделки
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Ремонт без отделки
Во многих отечественных фильмах и сериалах в квартирах и офисах стены и потолок без отделки. Окна, двери и пол нормальные, а стены и потолок не тронуты, не отремонтированы. Сейчас многие покупают квартиры с нулевым циклом, а потом сами делают ремонт. Может, это такой ремонт или стиль ремонта, не вредно ли для здоровья? Где-то читал, что, через бетон и кирпичи в комнаты проникает цементная пыль, которой приходится дышать, поэтому рекомендуют красить или покрывать лаком.
- alexandrff
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 мар 2023, 14:36
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Re: Ремонт без отделки
Чего только не увидишь в кино, их можно понять, кино надо снять с меньшими расходами на декорации. Кирпичи и бетонные стены необходимо красить или покрывать лаком. Бетонные стены и кирпичи пропускают вовнутрь комнат цементную пыль, а значит, человек будет дышать цементной пылью. В кино можно сэкономить, но для себя надо делать правильно. Новые кирпичные стены можно покрыть лаком, а старые стены, если не штукатурить, можно покрасить интерьерной краской. На мой взгляд, красивее будет смотреться, если сочетать стиль лофт с классическим ремонтом. Часть стены оштукатурена и окрашена или оклеена обоями, а вторая часть стены останется в виде кирпичной кладки, и окрашена или покрыта лаком. Для стен можно использовать фасадные и интерьерные краски, вариантов много. Отечественные краски стоят недорого, и качество хорошее. А что выбрать для покраски стен, можно почитать здесь https://espadaspb.ru/kupit-fasadnye-kraski.
- dimdimych
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 мар 2023, 14:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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