cossotectsuvwyi95 » 07 мар 2023, 17:15

Как только люди начали строить города, они старались сделать их не только максимально функциональными, но и эстетичными. По этой причине делались сады, как частные, рядом с домами, так и общественные, которые располагались поблизости храмов и дворцов. При их создании они конкретно руководствовались своими наблюдениями над миром природы, а также различными архитектурными предположениями. Развитие садоводства ускорилось уже в 18 веке. В то время появлялись не только частные сады, но и такие например территории, как общественные парки, скверы и даже сады кладбища. Это привело к появлению новой профессии — ландшафтного архитектора.

Ландшафтная архитектура - это область обучения, которая, сочетая инженерные навыки с художественным чутьем и конкретными знаниями в области технических и сельскохозяйственных наук, готовит будущего ландшафтного архитектора к максимально функциональному и эстетическому формированию пространства. Завершение данной области обучения дает возможность планировать, проектировать и эффективно реализовывать объекты ландшафтной архитектуры, например такие как сады, парки, бульвары, заповедники. В формировании зеленых насаждений, помимо самой формы поверхности и насаждений, очень важную роль играют коммуникационные и дополняющие элементы малой архитектуры. Не знаете с чего нужно начинать ландшафтный дизайн? Со встречи! Ландшафтный архитектор приедет к Вам на участок. Про ландшафтный дизайн дачного участка подробнее здесь https://good-lawn.ru/landshaftnyy-dizayn