Ландшафтная архитектура - это область обучения, которая, сочетая инженерные навыки с художественным чутьем и конкретными знаниями в области технических и сельскохозяйственных наук, готовит будущего ландшафтного архитектора к максимально функциональному и эстетическому формированию пространства. Завершение данной области обучения дает возможность планировать, проектировать и эффективно реализовывать объекты ландшафтной архитектуры, например такие как сады, парки, бульвары, заповедники. В формировании зеленых насаждений, помимо самой формы поверхности и насаждений, очень важную роль играют коммуникационные и дополняющие элементы малой архитектуры. Не знаете с чего нужно начинать ландшафтный дизайн? Со встречи! Ландшафтный архитектор приедет к Вам на участок. Про ландшафтный дизайн дачного участка подробнее здесь https://good-lawn.ru/landshaftnyy-dizayn
Ландшафтный дизайн
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Ландшафтный дизайн
Как только люди начали строить города, они старались сделать их не только максимально функциональными, но и эстетичными. По этой причине делались сады, как частные, рядом с домами, так и общественные, которые располагались поблизости храмов и дворцов. При их создании они конкретно руководствовались своими наблюдениями над миром природы, а также различными архитектурными предположениями. Развитие садоводства ускорилось уже в 18 веке. В то время появлялись не только частные сады, но и такие например территории, как общественные парки, скверы и даже сады кладбища. Это привело к появлению новой профессии — ландшафтного архитектора.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
-
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12