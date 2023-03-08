cossotectsuvwyi95 » 08 мар 2023, 18:45

Покупка недвижимости - это сложный и длительный процесс. Не имея опыта, вы рискуете потратить свое время впустую на вычитку объявлений, просмотр объектов, которые далеко не соответствует и половине ранее заявленных вами требований.

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