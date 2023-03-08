Специалисты компании «Новостройки.SHOP» всегда поможет подобрать недвижимость в Краснодаре по запросу. Первичный и вторичный рынок, юридическое сопровождении, оформление ипотеки. После сдачи дома поможем принять квартиру от застройщика и гарантируем чистоту сделки. Работаем по городу Краснодар более пяти лет. Вопрос по подбору недвижимости Вы можете задать на сайте https://novostroyki.shop/services/podbor-nedvizhimosti/
Помощь в подборе недвижимости в Краснодаре
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Помощь в подборе недвижимости в Краснодаре
Покупка недвижимости - это сложный и длительный процесс. Не имея опыта, вы рискуете потратить свое время впустую на вычитку объявлений, просмотр объектов, которые далеко не соответствует и половине ранее заявленных вами требований.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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