Крыша может быть различной формы, каркас металлический. Теплицы арочные изготавливаются из специального сотового поликарбоната для теплиц высокого качества. К их достоинствам относят быстрый монтаж и большой выбор размеров. Это прочные и надежные конструкции. Оставить заявку на теплицы из поликарбоната Вы можете на сайте https://teplicy-krd.ru/
Теплицы из поликарбоната в Краснодаре
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Теплицы из поликарбоната в Краснодаре
Дачники, владельцы загородных участков в Краснодаре и Краснодарском крае могут заказать качественные и надежные теплицы в компании «Меркурий». Наша компания имеет собственное производство теплиц из оцинкованного профиля для выращивания сельскохозяйственных культур. В ассортименте нашей компании прямостенные, арочные теплицы и комплектующие к ним. В первом случае это надежные конструкции, стены которых расположены вертикально.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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