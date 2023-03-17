cossotectsuvwyi95 » 17 мар 2023, 14:39

Дачники, владельцы загородных участков в Краснодаре и Краснодарском крае могут заказать качественные и надежные теплицы в компании «Меркурий». Наша компания имеет собственное производство теплиц из оцинкованного профиля для выращивания сельскохозяйственных культур. В ассортименте нашей компании прямостенные, арочные теплицы и комплектующие к ним. В первом случае это надежные конструкции, стены которых расположены вертикально.

Крыша может быть различной формы, каркас металлический. Теплицы арочные изготавливаются из специального сотового поликарбоната для теплиц высокого качества. К их достоинствам относят быстрый монтаж и большой выбор размеров. Это прочные и надежные конструкции. Оставить заявку на теплицы из поликарбоната Вы можете на сайте https://teplicy-krd.ru/