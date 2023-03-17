Натяжные потолки очень просты в уходе, ведь на них не сильно оседает пыль. Более того материал очень прочный и не обесцвечивается со временем, поэтому вам не придется время от времени красить его поверхность. Натяжные потолки идеально подойдут для холлов и бассейнов, так как материал, используемый для их изготовления, не впитывает воду. Благодаря этому на их поверхности не остается пятен и разводов.
Натяжные потолки дают отличную возможность создавать не только идеально ровные поверхности, которые имитируют классические перегородки. Производители используют для своего производства ПВХ-пленку, которая может быть матовой, глянцевой или с зеркальным эффектом. Натяжной потолок благодаря своим разносторонним достоинствам дает возможность дизайнеру создать чт-ото очень интересное, неповторимое оформление любого интерьера. Если кто-то предпочитает классический стандартный вид, он может выбрать гладкий матовый натяжной потолок, а для современных помещений идеально подойдет глянцевый. Возможностей на самом деле много. Компания потолки — ESTRELA уже долгое время занимается производством качественных натяжных потолков. Заказать натяжные потолки в СПБ можно здесь https://www.potolki-estrela.ru/