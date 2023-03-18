cossotectsuvwyi95 » 18 мар 2023, 22:50

Приобретение недвижимости – серьезное решение. Особенно, если мы потратим на это практически все свои сбережения или финансируем новое помещение за счет ипотеки. При поиске квартиры в новостройке мы очень часто сталкиваемся с предложениями от «мелких застройщиков». В таком случае застройщиком выступает небольшая компания или частное лицо, строящее одно семейный, двухквартирный дом, либо строящий небольшой комплекс таунхаусов. Приобретение такой недвижимости сопряжена с огромными рисками, чем покупка у крупного застройщика.

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