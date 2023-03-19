cossotectsuvwyi95 » 19 мар 2023, 19:43

При производстве противопожарных дверей и шкафов довольно часто используется лазерная резка которая в настоящее время считается самым точным методом, который используется во многих отраслях промышленности. Данный метод дает возможность получить очень ровные срезы, которые совершенно не могут быть обеспечены классической механической обработкой. Кроме того, автоматизация процесса с одновременной оптимизацией делает услуги лазерной резки максимально динамичными и быстрыми. В результате лазерная резка дает возможность выполнять все виды заказов: Лазерная резка стали, лазерная резка меди, лазерная резка алюминия и другие. В самые короткие сроки, оставляя после себя очень маленькие зазоры. Производство «ДверМет» оснащено станком лазерной резки металлов SALVAGNINI, которое сможет с высочайшей точностью выполнять необходимые работы по лазерной резке метала. Узнать стоимость работ можно по ссылке https://dvermet43.ru/

Лазерная резка — современный метод обработки, с очень похожими размерными параметрами на классическую обработку, но с той разницей, что в составе используемого устройства используется технологически совершенное оборудование. Энергия их лазера настолько высока, что позволяет резать материалы различной твердости и толщины. В зависимости от выбранного устройства резка осуществляется тремя способами, дающая возможность изготавливать сложные формы, напр. путем сжигания, плавления и иные.