Где производятся пресс - формы для различных изделий?

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Где производятся пресс - формы для различных изделий?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 мар 2023, 21:44

Привет всем, подскажите где производится пресс - формы для различных изделий? Где мне найти такую информацию -?


samoeglavnoe**
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Re: Где производятся пресс - формы для различных изделий?

Новое сообщение IntoSpace » 27 мар 2023, 21:54

Где производят пресс - формы для различных изделий, и как их производят рекомендую прочитать в данной статье https://tzseo.ru/kak-vyglyadit-proizvodstvo-press-form/ очень интересная статья здесь много полезной информации. Я сам интересуюсь пресс - формой, хочу купить на производство, вот нашел такую статью.
IntoSpace
Писатель
 
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