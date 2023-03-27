Где производятся пресс - формы для различных изделий?
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Где производятся пресс - формы для различных изделий?
Привет всем, подскажите где производится пресс - формы для различных изделий? Где мне найти такую информацию -?
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где производятся пресс - формы для различных изделий?
Где производят пресс - формы для различных изделий, и как их производят рекомендую прочитать в данной статье https://tzseo.ru/kak-vyglyadit-proizvodstvo-press-form/ очень интересная статья здесь много полезной информации. Я сам интересуюсь пресс - формой, хочу купить на производство, вот нашел такую статью.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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