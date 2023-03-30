После того, как модули изготовлены в цеху, они транспортируются на участок заказчика и монтируются на уже заранее подготовленный фундамент с помощью специального крана. Сама сборка на участке обычно занимает всего несколько часов. Модульные дома, возведены по модульной технологии, современны, экологичны, недороги и жить в них можно уже через несколько месяцев с момента заказа. Модульная система – это существенное изменение в существующей философии строительства модульных домов.
Модульные дома после сборки могут напоминать как традиционный дом, так и более современную форму. Хотя в них есть некоторые ограничения, даже из стандартного размера модулей можно создать уникальный объект. Все зависит от творчества дизайнеров и потребностей клиентов. Хотите заказать себе модульный дом? Строительство модульных домов под Ключ в Москве от компании «Строй-дерево» Смотреть фото модульных домов, узнать стоимость и заказать можно на сайте https://stroy-derevo.ru/