cossotectsuvwyi95 » 01 апр 2023, 11:47

Натяжной потолок — это такой тип подвесного потолка, который имеется возможность монтировать под фактический потолок. Подвесной потолок изготавливается из гипсокартона, а натяжной – из специальной термоусаживаемой ПВХ-пленки или полиэфирной ткани. Натяжные потолки изготавливаются на заказ по конкретным размерам, благодаря чему идеально сочетаются с поверхностью и позволяют скрыть любые недостатки основного потолка.

Натяжной потолок – это современное решение, позволяющее создавать различные многочисленные композиции, ведь выбор материалов огромен. Вы можете выбрать матовый, сатиновый или глянцевый потолок, а при выборе рисунка фактически ограничены только своей фантазией. Есть так же и прозрачные решения, и цветные, и даже с графикой или фотографией. Таким образом, натяжной потолок может быть эстетическим фоном или элементом, который станет главной темой комнаты.

Натяжной потолок также отлично подойдет для маскировки любых неровностей, наклонов и дефектов потолка, благодаря чему создается гладкая потолочная поверхность. Кроме того, его довольно легко демонтировать в случае возможного выхода из строя. Натяжные потолки подходят для многократной сборки и разборки. При монтаже пленки не появляется пыль и грязь, а общее время монтажа намного короче и, в зависимости от поверхности, составляет всего от нескольких часов до рабочего дня. Хотите заказать натяжной потолок недорого? Натяжные потолки Анжеро Судженск, цена от 300р. Оставить заявку можно на сайте https://discont-potolki.ru/