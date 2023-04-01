cossotectsuvwyi95 » 01 апр 2023, 18:24

Монтаж натяжного потолка занимает обычно всего несколько часов, отчасти потому, что не требуется подготовка уже существующего потолка. При установке натяжной потолок может полностью скрыть: старый потолок; любые дефекты потолка; лаги цокольного этажа; имеющиеся воздуховоды, трубы и провода. Если изначально натяжные потолки служили лишь практическим целям, чтобы скрыть неровности и дефекты бетонных потолков, то теперь они стали одним из декоративных элементов, с помощью которых можно реализовать свои самые смелые дизайнерские решения.

Практичность натяжного потолка — один из главных аспектов, привлекающих к нему владельцев квартир, но главная причина, по которой люди выбирают именно натяжной потолок, — это безграничные творческие возможности, которые он дает. Поскольку они изготовлены из ПВХ разновидность винила, их можно производить в сотнях цветов и отделок, включая глянцевую, матовую, атласную, металлическую, зеркальную и полупрозрачную.

Натяжные потолки огнестойкие, то есть на 100% огнестойкие. Кроме того, они водонепроницаемы, антибактериальны, гипоаллергенны и совершенно не содержат пыли. Что касается долговечности, то они никогда не отслаиваются, не трескаются, на них не появляется плесень. Они не выцветают, на самом деле 20-летний натяжной потолок будет выглядеть исключительно так же, как в день его установки. Хотите заказать натяжной потолок недорого? От 300 руб./м2 - Рассчитаем ваш заказ за пять минут! Просто оставьте заявку на сайте https://pro100-potolki42.ru