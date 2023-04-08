cossotectsuvwyi95 » 08 апр 2023, 20:36

Анализ компаний строительной отрасли необходимо проводить на нескольких уровнях. Стоит учитывать, что строительные организации параллельно выполняют множество договоров, и на данную отчетную дату они находятся на разных стадиях завершения. Стоит помнить, что компания способна определить фактический результат договора исключительно после его конкретного завершения. Однако сама рентабельность может только поверхностно отражать состояние строительной компании, в частности строительства новостроек, поэтому ее следует анализировать в сравнении со структурой баланса и отчета о движении денег. Не забывайте анализировать более длительные временные ряды, т.е. обращая внимание на сезонность.

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