cossotectsuvwyi95 » 13 апр 2023, 20:32

Если Вас интересует недвижимость в Турции, а также вопросы гражданства в Турции. Агентство «Mayalanya Group» поможет выбрать для вас подходящую недвижимость. Вам могут предоставить услугу ознакомительного тура, во время которого можно лучше узнать регион и своими глазами увидеть торговые площади. Каждый тур организуется индивидуально под клиента с индивидуальным подходом и учетом пожеланий. В услугу входит не только лишь показ объектов, но и экскурсия по городу, с максимально подробным описанием инфраструктуры.

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