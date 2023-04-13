Недвижимость в Турции — ознакомительный тур

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Недвижимость в Турции — ознакомительный тур

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 13 апр 2023, 20:32

Если Вас интересует недвижимость в Турции, а также вопросы гражданства в Турции. Агентство «Mayalanya Group» поможет выбрать для вас подходящую недвижимость. Вам могут предоставить услугу ознакомительного тура, во время которого можно лучше узнать регион и своими глазами увидеть торговые площади. Каждый тур организуется индивидуально под клиента с индивидуальным подходом и учетом пожеланий. В услугу входит не только лишь показ объектов, но и экскурсия по городу, с максимально подробным описанием инфраструктуры.

Если после ознакомительного тура вы примете решение о покупке недвижимости в Турции, то все понесенные расходы, включающие в себя перелет, проживание и трансфер будут полностью оплачены за счет компании. Закажите бесплатный ознакомительный тур прямо сейчас на сайте https://mayalanya.ru/



cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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