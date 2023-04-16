Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба?
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Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба?
Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба? Интересует место и возможность приобретения в простонародном контексте.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба?
Есть инженерная доска дуб здесь, переходите по ссылке. Лично я брал здесь дубовую доску на свои DIY проекты и остался очень доволен. Качество материала просто зашкаливает, а цены очень разумные. Обслуживание на высшем уровне - продавцы всегда готовы помочь и дать совет.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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