Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба?

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Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 16 апр 2023, 23:06

Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба? Интересует место и возможность приобретения в простонародном контексте.


samoeglavnoe**
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Re: Где можно купить шлифованную инженерную доску из дуба?

Новое сообщение IntoSpace » 16 апр 2023, 23:19

Есть инженерная доска дуб здесь, переходите по ссылке. Лично я брал здесь дубовую доску на свои DIY проекты и остался очень доволен. Качество материала просто зашкаливает, а цены очень разумные. Обслуживание на высшем уровне - продавцы всегда готовы помочь и дать совет.
IntoSpace
Фанат
 
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