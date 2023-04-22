Нужна замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме

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Нужна замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме

Новое сообщение samoeglavnoe** » 22 апр 2023, 23:15

Где найти компанию для замены лежаков водоснабжения в многоквартирном доме в СПб и Л.О.? Рассмотрим цены и отзывы. Спасибо!


samoeglavnoe**
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Re: Нужна замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме

Новое сообщение IntoSpace » 22 апр 2023, 23:39

Замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме, СПб и Л.О есть здесь. Я заказывал замену стояков водоснабжения в нашем многоквартирном доме у компании "Стив-Строй" и остался очень доволен их работой. Команда работала профессионально и оперативно. Все было сделано в срок, без задержек и проблем. Работники были вежливыми и аккуратными, не оставляли после себя беспорядка. К тому же, цена была очень разумной по сравнению с другими компаниями на рынке.
IntoSpace
Фанат
 
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