Нужна замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме
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Нужна замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме
Где найти компанию для замены лежаков водоснабжения в многоквартирном доме в СПб и Л.О.? Рассмотрим цены и отзывы. Спасибо!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужна замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме
Замена лежаков водоснабжения в многоквартирном доме, СПб и Л.О есть здесь. Я заказывал замену стояков водоснабжения в нашем многоквартирном доме у компании "Стив-Строй" и остался очень доволен их работой. Команда работала профессионально и оперативно. Все было сделано в срок, без задержек и проблем. Работники были вежливыми и аккуратными, не оставляли после себя беспорядка. К тому же, цена была очень разумной по сравнению с другими компаниями на рынке.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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