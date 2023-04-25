А кому заказать сделать памятник

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А кому заказать сделать памятник

Новое сообщение gamoba » 25 апр 2023, 04:52

А кому заказать сделать памятник на могилу на заказ в Москве?


gamoba
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Сообщения: 7
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Re: А кому заказать сделать памятник

Новое сообщение KwatuRin » 25 апр 2023, 20:10

Заказывайте гранитный памятник, а заказать можно в ритуальной компании
KwatuRin
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Re: А кому заказать сделать памятник

Новое сообщение zuqme » 26 апр 2023, 03:37

Обращались в компанию https://xn--80abfvq1apfd.xn--p1ai/ , которая занимается ритуальными услугами, там сможете заказать и изготовление памятника на заказ, сделают в короткие сроки и качественно
zuqme
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 04:38
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Re: А кому заказать сделать памятник

Новое сообщение Kiolpiols » 28 апр 2023, 00:14

Может кто-то подскажет в Минске, где заказать памятник мраморный?
Kiolpiols
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Re: А кому заказать сделать памятник

Новое сообщение IvanovIvan » 28 апр 2023, 11:06

Kiolpiols писал(а):Может кто-то подскажет в Минске, где заказать памятник мраморный?

Попробуйте сюда заглянуть http://8angelov.by Здесь памятники любой сложности изготовляют и в оговоренный срок справляются. По поводу цены ничего не могу сказать, нужно лично консультироваться.

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