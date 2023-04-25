IvanovIvan » 28 апр 2023, 11:06

Kiolpiols писал(а): Может кто-то подскажет в Минске, где заказать памятник мраморный?

Попробуйте сюда заглянуть http://8angelov.by Здесь памятники любой сложности изготовляют и в оговоренный срок справляются. По поводу цены ничего не могу сказать, нужно лично консультироваться.