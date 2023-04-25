А кому заказать сделать памятник
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А кому заказать сделать памятник
А кому заказать сделать памятник на могилу на заказ в Москве?
- gamoba
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 апр 2023, 00:08
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Re: А кому заказать сделать памятник
Заказывайте гранитный памятник, а заказать можно в ритуальной компании
- KwatuRin
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Re: А кому заказать сделать памятник
Обращались в компанию https://xn--80abfvq1apfd.xn--p1ai/ , которая занимается ритуальными услугами, там сможете заказать и изготовление памятника на заказ, сделают в короткие сроки и качественно
- zuqme
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 04:38
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Re: А кому заказать сделать памятник
Может кто-то подскажет в Минске, где заказать памятник мраморный?
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Re: А кому заказать сделать памятник
Kiolpiols писал(а):Может кто-то подскажет в Минске, где заказать памятник мраморный?
Попробуйте сюда заглянуть http://8angelov.by Здесь памятники любой сложности изготовляют и в оговоренный срок справляются. По поводу цены ничего не могу сказать, нужно лично консультироваться.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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