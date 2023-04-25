cossotectsuvwyi95 » 25 апр 2023, 20:10

Мы живем во времена, когда современный прогресс каждой из сфер экономики и заметное повышение уровня жизни всего общества в целом оказывают влияние на окружающую среду. Мир движется все быстрее, возводятся здания, строятся новые заводы, расширяется сеть дорог. С одной стороны прогресс, с другой заметное ухудшение экологии. Принимаются соответствующие меры для смягчения негативных последствий такого развития. У медали всегда есть две стороны, и в нашем случае мы будем рассматривать аспекты защиты окружающей среды от шума дорог. Хотя развитие дорожной инфраструктуры конкретно является приоритетом, стоит позаботиться о том, чтобы мешающий шум, который был вызван увеличением трафика на дорогах, был как можно меньше. Шумозащитные барьеры учитываются при планировании новых дорог, автомагистралей и объездных дорог. Новая дорога и шумозащитный экран теперь едины. Но не только пути сообщения, такие как автомагистрали, железнодорожные пути, являются источником шума. К самым распространенным относятся также всевозможные машины и механизмы, такие как двигатели, турбины, кондиционеры, трансформаторы, а иногда даже целые производственные линии.

Шумозащитные экраны предназначены для сильного снижения шума, заключающегося в предотвращении распространения излучаемого шума от его источника к получателю. Такой объект может быть классифицирован как экранирующее препятствие, если его поверхностная плотность превышает 10 кг/м2 или если объект имеет замкнутую поверхность без больших проемов например таких как: открытые окна, ворота, щели и т.п. и если горизонтальная размер, перпендикулярный к точке приема и источнику соединительной линии, больше, чем длина волны? Для номинальной центральной частоты октавной полосы.

Шумозащитные мероприятия на дорогах – это главная задача снижение шума. Он заключается в предотвращении распространения шума, излучаемого от источника к приемнику. Проще говоря - шум, который достигает получателя, должен быть максимально меньше. Если мы будем стоять у дороги без экрана, то уровень шума проезжающих автомобилей будет значительно отличаться от того, который донесется до нас, если мы разделим его специальным акустическим экраном. Аналогично будет и в случае отделения себя от шумных машин и предметов. В качестве барьера здесь будет выступать акустический экран. Если Вам необходимы шумозащитные экраны на автомобильных дорогах, шумозащитные экраны на железных дорогах, шумозащитные экраны озмк заказать напрямую от производителя по доступной стоимости, рекомендую обратиться в компанию «Акустиль» которая занимается проектированием и производством шумозащитных экранов уже в течении многих лет. Шумозащитные экраны купить можно тут https://acoustyle.ru/