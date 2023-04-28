lyubovfrolova6311982 » 28 апр 2023, 17:15

Дерево – вечный строительный материал. Его свойства невозможно переоценить. Он экологичен, обладает хорошими физико-механическими свойствами, легко обрабатывается, а при правильной пропитке способен выдерживать годы. Строительная древесина обычно используется для строительства домов, хозяйственных построек, террас и беседок. Древесина, как основной строительный материал, уже очень давно используется для строительства домов и мебели. Разностороннее использование и легкость получения этого сырья привели к его широкому использованию.

Благодаря своим свойствам и красоте он поддается обработке, а простые столярные работы не требуют особо технологичных инструментов. Однако, принимая во внимание чувствительность к условиям окружающей среды и изменчивость свойств древесины во времени, стоит познакомиться с этим сырьем и средой, в которой оно будет функционировать. По общему определению пиломатериалы – это сырье, получаемое путем переработки спиленных и очищенных ветвей и коры деревьев. В строительстве пиломатериалы используются отечественные и экзотические породы. Из-за физических или механических свойств отдельных видов, их доступности или эстетической ценности одни стоят дорого, другие — дешево.

Сухая строганная доска — универсальный пиломатериал, который находит применение в: мебельном производстве; при строительстве обрешеток, деревянных домов, беседок, заборов, облицовки стен, настила полов и др. Если Вы ищите пиломатериалы от производителя по доступной цене, Вы можете купить строганную доску на МКАД оптовый склад пиломатериалов от производителя "ПИЛОКРЕП" в Мытищах с офисом и складом в Москве (возле МКАД). Заказать пиломатериалы в этой компании можно здесь https://pilokrep.ru/ На все товары интернет-магазина действует гарантия от производителя.