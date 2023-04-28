Какие светильники лучше всего подходят для освещения здания?

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Какие светильники лучше всего подходят для освещения здания?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 28 апр 2023, 18:07

Друзья, поделитесь опытом! Какие светильники лучше всего подходят для освещения здания? У меня в проекте много углов и переходов, что выбрать?


samoeglavnoe**
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Re: Какие светильники лучше всего подходят для освещения здания?

Новое сообщение IntoSpace » 28 апр 2023, 18:11

Я, как любитель красивого дизайна интерьера, прочитал статью https://omontazhe.ru/dizayn-interera/de ... nikov.html про устройства для архитектурного освещения. Она дала мне множество полезной информации о том, где можно купить такие устройства и как выбрать подходящую модель. Статья была написана ясно и доходчиво, и я узнал много нового о том, как правильно осветить свой дом. Рекомендую ее всем, кто хочет сделать свой интерьер более уютным и привлекательным.
IntoSpace
Фанат
 
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