lyubovfrolova6311982 » 30 апр 2023, 01:50

Когда дело доходит до конкретной безопасности здания и территории, системы охраны всего периметра чрезвычайно важен. Он диктует, кто входит и выходит в пределах вашей территории, и защищает от возможных злоумышленников, которые попытаются проникнуть внутрь. Инженерное заграждение периметра является важным инструментом для защиты от внешних угроз.

Противотаранные устройства – это специальные металлоконструкции, которые блокируют несанкционированный проезд на территорию транспортных средств ТС посредством их принудительной остановки за счет произведенного повреждения или разрушения переднего моста Транспортного средства при тараном наезде на заграждение.

Под противотаранными устройствами подразумеваются управляемые металлоконструкция, типа «Дорожных Блокираторов» с подъемной специальной преграждающей платформой, противотаранных Шлагбаумов со специальной преграждающей подъемной или поворотной балкой или противотаранных Ворот с распашными створками, хотя к ним также относятся металлические «ежи», бетонные блоки и иные инженерные заграждения проезда.

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