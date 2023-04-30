lyubovfrolova6311982 » 30 апр 2023, 16:32

Экологический септик — это отличное решение, которое выбирают все больше людей. Изделия этого типа обязаны собственным названием конкретно тому факту, что они полностью герметичны. Они не вызывают проникновения загрязняющих веществ в землю, что делает их экологичными и защищающими природную среду. Пластиковые септики относительно легкие и обеспечивают простой и максимально быстрый монтаж. Они также подходят для использования в домашних очистных сооружениях. Экологические септики характеризуются высокой степенью устойчивости к кислотным и щелочным растворам. Они также показывают сильную устойчивость к экстремальным температурам. Кроме того, пластиковый септик можно использовать даже повторно, например, для сбора дождевой воды.

Выбор типа септика требует сравнения параметров пластикового и бетонного, а затем принятия решения. Пластиковые септики стоят дороже бетонных, но дешевле в установке, они не потребуют специализированного оборудования, они герметичны и доставляют меньше хлопот. Бетонные стоят дешевле. Однако стоит позаботиться о том, чтобы должным образом герметизировать стыки следующих друг за другом колец и покрыть всю внутреннюю часть бетонным герметизирующим веществом. Дно тоже нужно герметизировать, если только вы не купите правильный змеевик. Вы должны сами принять решение.

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