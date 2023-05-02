Металлопрокат где покупаете

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Металлопрокат где покупаете

Новое сообщение gamoba » 02 май 2023, 13:47

Металлопрокат где покупаете, в каком компании можно купить недорого трубы стальные разных диаметров?


gamoba
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 апр 2023, 00:08
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Re: Металлопрокат где покупаете

Новое сообщение zuqme » 03 май 2023, 00:30

Предпочитаю покупать на металлобазе, цены там доступные и выбор огромный
zuqme
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Сообщения: 11
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Re: Металлопрокат где покупаете

Новое сообщение KwatuRin » 03 май 2023, 03:07

Покупаем для строительной компании различный металлопрокат в компании http://uralmet.su , там цены доступные, закупаем в большом объеме трубный и листовой прокат, с доставками никаких проблем, вовремя доставляют
KwatuRin
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Re: Металлопрокат где покупаете

Новое сообщение Aleksandra94 » 27 авг 2023, 17:08

Наша строительная компания недавно лишилась постоянного поставщика инженерной сантехники. Сейчас сбои с поставками и мы ищем альтернативу. Какие компании стоит рассматривать в Москве?
Aleksandra94
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