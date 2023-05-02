Металлопрокат где покупаете
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Металлопрокат где покупаете
Металлопрокат где покупаете, в каком компании можно купить недорого трубы стальные разных диаметров?
- gamoba
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 апр 2023, 00:08
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Re: Металлопрокат где покупаете
Предпочитаю покупать на металлобазе, цены там доступные и выбор огромный
- zuqme
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 04:38
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Re: Металлопрокат где покупаете
Покупаем для строительной компании различный металлопрокат в компании http://uralmet.su , там цены доступные, закупаем в большом объеме трубный и листовой прокат, с доставками никаких проблем, вовремя доставляют
- KwatuRin
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Re: Металлопрокат где покупаете
Наша строительная компания недавно лишилась постоянного поставщика инженерной сантехники. Сейчас сбои с поставками и мы ищем альтернативу. Какие компании стоит рассматривать в Москве?
- Aleksandra94
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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