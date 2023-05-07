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Электрические цепные тали lyubovfrolova6311982 » 07 май 2023, 21:55 Чтобы облегчить себе работу, стоит использовать электрическую цепную таль – эта модель предназначена, в частности, для подъема и опускания тяжелых и крупногабаритных грузов, в том числе до нескольких тонн. Благодаря им работа также будет намного безопаснее и эффективнее. Если Вы хотите купить электрическую цепную таль рекомендую обратить свое внимание на компанию “КранШталь” которая предлагает своим клиентам комплексное решение "под ключ" Подробнее где заказать грузовое оборудование для промышленных предприятий тут https://metallicheckiy-portal.ru/forum/index.php?topic=4037.new



lyubovfrolova6311982 Читатель Сообщения: 8 Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01 Личное сообщение Вернуться к началу

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