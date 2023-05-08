Новый жилой комплекс в Турции

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Новый жилой комплекс в Турции

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 08 май 2023, 18:38

Покупайте квартиры в новом жилищном комплексе MB AZURE RESORT от застройщика Oktay Insaat это жилой комплекс который размещается в Турции, в городе Мерсин в развивающемся районе Тедже. Если Вы хотите посмотреть квартиру Вам достаточно подать заявку на онлайн-показ квартиры на сайте https://mbazure.ru/ Онлайн-показ квартиры происходит через видеозвонок, где наш сотрудник ответит на все интересующие Вас вопросы и покажет квартиру в реальном времени. Помимо того, Вы можно оформить покупку квартиры онлайн, используя составленную доверенность сделанную заранее.

Также имеется отличная возможность покупки жилья на этапе котлована. При покупке квартиры на этапе котлована, вы сможете сэкономить до 80% стоимости готового жилья! Спешите бронируйте прямо сейчас количество таких квартир сильно ограничено.



lyubovfrolova6311982
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