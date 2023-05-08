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Новый жилой комплекс в Турции
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Новый жилой комплекс в Турции
Покупайте квартиры в новом жилищном комплексе MB AZURE RESORT от застройщика Oktay Insaat это жилой комплекс который размещается в Турции, в городе Мерсин в развивающемся районе Тедже. Если Вы хотите посмотреть квартиру Вам достаточно подать заявку на онлайн-показ квартиры на сайте https://mbazure.ru/ Онлайн-показ квартиры происходит через видеозвонок, где наш сотрудник ответит на все интересующие Вас вопросы и покажет квартиру в реальном времени. Помимо того, Вы можно оформить покупку квартиры онлайн, используя составленную доверенность сделанную заранее.
- lyubovfrolova6311982
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- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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