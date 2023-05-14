Товары для ремонта и строительства

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Товары для ремонта и строительства

Новое сообщение stroydom » 14 май 2023, 00:33

«Строй дом» — https://www.stroy-dom.kiev.ua это интернет-магазин, основной деятельностью которого является продажа материалов для строительства и ремонта. В ассортименте представлен максимально большой выбор товаров (напольных покрытий, дверей, отделочных материалов) от проверенных производителей с хорошей репутацией. Вся продукция сертифицирована, поэтому сотрудники несут ответственность за качество продаваемых изделий, предоставляя гарантию. Также они постоянно поддерживают высокий уровень обслуживания и дают возможность совершить покупку по доступным ценам и выгодным акционным предложениям.


stroydom
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 май 2023, 00:23
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