lyubovfrolova6311982 » 15 май 2023, 16:10

Нерудные материалы имеют абсолютно естественное происхождение, но добыча их, в отличие от руд, проводиться открытым методом, в отсутствии строительства шахт. Для их исследования используются карьеры открытого типа. По по собственному происхождению нерудные материалы бывают природными и искусственными. Природные нерудные материалы — обычно, минеральные образования в виде осадков горных пород — это щебень, гравий, песок, глина, чернозем.

Обычно, все нерудные материалы используются в строительстве, при этом, на всех его шагах — от разработки грунта. Помимо всего этого, ряд нерудных материалов, в том числе щебень, используются в строительстве автодорог и железнодорожных магистралей. Пористые нерудные материалы служат отличным средством для утепления — например, керамзит обширно используют для утепления полов и перекрытий.

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