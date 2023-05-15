Обычно, все нерудные материалы используются в строительстве, при этом, на всех его шагах — от разработки грунта. Помимо всего этого, ряд нерудных материалов, в том числе щебень, используются в строительстве автодорог и железнодорожных магистралей. Пористые нерудные материалы служат отличным средством для утепления — например, керамзит обширно используют для утепления полов и перекрытий.
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