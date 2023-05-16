lyubovfrolova6311982 » 16 май 2023, 23:35

Что собственно означает квартира «под ключ»? Начнем с определения того, что значит квартира "под ключ". Это именно та квартира в которой выполнены все отделочные работы и поэтому она готова к заселению. Так, имеются покрашенные стены, уложенные полы, установленные межкомнатные двери, а также оборудованный санузел, а в некоторых случаях даже кухня. Иными словами в такой квартире будет достаточно поставить мебель и можно там жить. Когда вы решаетесь заказать ремонт квартиры под ключ, вы можете быстро в нее заселиться или сдать квартиру в аренду. Таким образом, вы экономите время и избегаете стресса, связанного с подбором ремонтной бригады и присмотром за ней во время проведения работ, утомительным подбором и закупкой строительных материалов.

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