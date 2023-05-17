Компания застройщик «Балтийская жемчужина»

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Компания застройщик «Балтийская жемчужина»

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 17 май 2023, 17:16

«Балтийская жемчужина» - компания застройщик, основанная в 2005 году. Компания реализует полномасштабный проект комплексного освоения территории – микрорайон «Балтийская Жемчужина», находящийся на северо-западе Санкт-Петербурга. Инвестором этого проекта является Шанхайская Объединенная Инвестиционная Компания.

Район занимает огромную площадь 205 гектаров благоустроенной территории, для максимально комфортного проживание в квартирах бизнес-класса у моря и в окружении пяти живописных парков. В «Балтийской жемчужине» продажа конкретно осуществляется в офисе компании или дистанционно через наш сайт https://bpearl.net/ с описанием, где и какая квартира свободна для реализации.



lyubovfrolova6311982
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