Сдается в аренду уютная студия со всеми удобствами
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Сдается в аренду уютная студия со всеми удобствами
Сдается в аренду шикарная, уютная студия со всеми удобствами для посуточного проживания. Отдельный вход и бесконтактное заселение. Новый ремонт, новая мебель и техника. Недалеко от центра Калуги. Скидки постоянным гостям и при бронировании через наш сайт https://x-44.ru/ Мы постарались продумать все необходимое для Вашего комфортного проживания.
- lyubovfrolova6311982
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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