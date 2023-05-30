Сдается в аренду уютная студия со всеми удобствами

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Сдается в аренду уютная студия со всеми удобствами

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 30 май 2023, 20:57

Сдается в аренду шикарная, уютная студия со всеми удобствами для посуточного проживания. Отдельный вход и бесконтактное заселение. Новый ремонт, новая мебель и техника. Недалеко от центра Калуги. Скидки постоянным гостям и при бронировании через наш сайт https://x-44.ru/ Мы постарались продумать все необходимое для Вашего комфортного проживания.


lyubovfrolova6311982
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Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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