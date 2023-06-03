lyubovfrolova6311982 » 03 июн 2023, 13:33

Керамогранит - это отличный облицовочный материал, который предназначен как для наружных уличных работ, так и для внутренних работ. Такие свойства керамогранита, как экологичность компонентов, удобство и легкость монтажа, большое разнообразие цветов и фактур делают этот материал подходящим практически для всех типов помещений, начиная от кухни до гаража. Керамогранит – материал, постоянно развивающийся. Керамогранит все чаще используется не только для внутренних и наружных полов, но и для покрытий. Это распространение связано как с технической спецификой, присущей материалу, так и с бесчисленным разнообразием цветов, рисунков, размеров, предлагаемых производителями, что делает эти новые керамические изделия пригодными для использования фактически в любой среде.

Среди основных особенностей керамогранита помним очень низкое водопоглощение, высокую безотказную стойкость к морозу и различным температурных характеристикам, стойкость к истиранию и очень высокую «твердость». Постоянная эволюция керамических материалов и его потребностей в создании все более эффективные алмазные инструменты для обработки керамогранита заставляют различных технических специалистов искать новые решения. Подробнее про обработку керамогранита по ссылке https://jet-ceramic.ru/