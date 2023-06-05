lyubovfrolova6311982 » 05 июн 2023, 09:30

Одним из важнейших вопросов при покупке участка, дачи или загородного дома является наличие коммуникаций. И если с водой или электричеством, как правило, проблем нет, то центральная канализация в частном секторе, особенно вдали от города, встречается редко. И самым быстрым и практичным решением этой проблемы является покупка септика. Двумя наиболее распространенными типами индивидуальных очистных сооружений являются энергонезависимые (автономные) септики и СБО установки. Оба типа оборудования для утилизации отходов используют несколько стадий очистки: механическое отстаивание взвеси, фильтрацию и биологическую очистку. В СБО устройствах биологическая фильтрация осуществляется более активными аэробными микроорганизмами, что требует использования аэраторов. Зато уровень очистки в таких септиках достигает 98%.

Если Вы хотите выгодно купить септик или станцию биологической очистки, рекомендую делать такие покупки септиков и СБО в интернет-магазине "СЕПТИКОФФ" - где собраны все известные бренды производителей септиков в России. Бесплатная доставка и выезд инженера к Вам на объект. Монтаж септиков и СБО "под ключ" в Москве и МО. Автономную БИО канализацию смотрите в каталоге услуг https://septicoff.ru/uslugi/avtonomnaya-bio-kanalizaciya Телефон компании: 7 (495) 504-54-29

Все септики, которые они предлагают, изготавливаются только из качественных материалов, поэтому конечный продукт отличается отличной прочностью и полной герметичностью. В производстве септиков и СБО используются проверенные технологии, благодаря которым они могут предоставить своим клиентам доступ к эффективным и безопасным с точки зрения окружающей среды установкам. В то же время гарантируется полное обслуживание очистных сооружений по гарантии. Варианты установок биологической очистки адаптированы к разным потребностям, а также к разным финансовым возможностям. Станции очистки бытовых сточных вод производятся регулярно, потому что люди все больше видят в этом пользу.