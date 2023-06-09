Ищу отели премиум-класса с почасовой оплатой в центре Москвы.

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Ищу отели премиум-класса с почасовой оплатой в центре Москвы.

Новое сообщение samoeglavnoe** » 09 июн 2023, 23:48

Подскажите, пожалуйста, где можно найти отели премиум-класса в центре Москвы с почасовой оплатой? Мне нужно остановиться на несколько часов в самом сердце города, но не хочется переплачивать за целый день. Если у кого-то есть опыт или знаете хорошие варианты, поделитесь информацией. Заранее благодарен!


samoeglavnoe**
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Re: Ищу отели премиум-класса с почасовой оплатой в центре Москвы.

Новое сообщение IntoSpace » 10 июн 2023, 00:01

Привет, дружище! Я недавно останавливался в Москве и могу порекомендовать тебе один отличный отель. Попробуй обратить внимание на https://11rooms.ru них есть комфортабельные номера премиум-класса, и что самое главное – оплата почасовая. Расположение идеальное, прямо в центре города. Комнаты уютные, современный интерьер и отличный сервис. Я остался доволен своим выбором. Проверь их сайт или позвони по указанному номеру, чтобы уточнить детали. Удачи!
IntoSpace
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