samoeglavnoe** » 16 июн 2023, 20:06

У меня возникла проблема, и я надеюсь, что вы сможете помочь. Мне нужно найти надежную компанию, которая занимается монтажом кондиционеров. Я только что купил кондиционер и теперь ищу профессионалов, которые смогут его установить качественно и недорого. Если у вас есть опыт обращения к таким компаниям или вы можете порекомендовать что-то, буду очень благодарен. Жду ваших советов и рекомендаций!