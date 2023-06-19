шторка » 19 июн 2023, 08:06

Знаєте, де можна знайти гарний, надійний розгрузочний ремінь для нашого військового? Наперед вдячний за будь-яку інформацію та поради. Чекаю на ваші коментарі і рекомендації. Безпека та комфорт нашого військового - на першому місці!